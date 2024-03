Robinho reaparece antes do julgamento, diz que tem provas, mas não mostra

Nesta semana, ele voltou a se manifestar publicamente: concedeu uma entrevista à TV Record, onde voltou a dizer que não cometeu estupro e que tinha provas, mas não apresentou evidências de que o crime não aconteceu. No Instagram, ele compartilhou um vídeo onde mostrou fotos do dia do caso, mensagens que seriam da vítima e falou sobre a ausência do seu DNA no vestido da mulher. Ainda disse que a vítima estava consciente, contrariando o que o próprio Robinho falou nos áudios obtidos e divulgados pelo UOL. Neles, o ex-jogador disse que a mulher estava "extremamente embriagada".

Robinho parou de frequentar alguns locais em que marcava presença na cidade de Santos. No começo de 2023, ele parou de ir ao futevôlei que jogava no Canal 3 e aos jogos da Portuguesa Santista.

Por outro lado, Robinho esteve em um churrasco no CT do Santos. O evento aconteceu para comemorar a vitória do time sobre o São Bernardo, pelo Paulistão. Em nota, o Peixe afirmou que o ex-jogador estava no local para acompanhar seu filho, que treina no clube.

O caso

Robinho e mais cinco amigos foram denunciados por estupro por uma mulher albanesa. O caso aconteceu no dia 22 de janeiro de 2013, na boate Sio Cafe, em Milão, na Itália. Até hoje, apenas ele e Ricardo Falco foram condenados.

Os outros quatro amigos de Robinho não foram condenados. Como todos já haviam deixado a Itália durante as investigações, eles não foram localizados pela Justiça para serem notificados para a audiência preliminar que aconteceu em 31 de março de 2016. Assim, o juiz resolveu separar os casos