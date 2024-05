Garoto de de 15 anos é o mais jovem a ganhar um título no torneio do Centenário Clube do Juventus

Foram definidos, na noite desta quarta-feira, os campeões do segundo torneio BT 10 no evento internacional de Beach Tennis realizado no Clube Atlético Juventus , que completa seu centenário este ano e é um dos mais tradicionais do país, além de ser o maior de beach tennis na região.

No masculino, o troféu ficou com o atleta de Campinas, de apenas 15 anos, Giovanni Nomelini, uma das promessas do beach tennis nacional, que jogou ao lado do também jovem Felippo Bernardes, de 20 anos. Eles passaram na final sobre os cabeças de chave 3, Robson Barbosa e Ítalo Franz, marcando 6/1 e 6/3 na decisão.

"Esse título com apenas 15 anos representa muito pra mim, o começo de um sonho. Desde criança, eu falava que gostaria de ganhar meu primeiro título, tentar ser o número 1 do mundo, ser o mais jovem a ganhar um título em um BT 10. Estou muito feliz", disse Nomelini, que completou 15 anos há dois meses.