Goleada para iluminar a passagem do Velho Apolo

O jogo era visto como briga de cachorro grande, mas o Fla, com menos de um minuto, transformou a equipe boliviana num inofensivo pequinês. Por isso, está virtualmente com a vaga na mão - basta derrotar o Milionários.

Um chocolate indiscutível e delicioso. Bem ao gosto da torcida que já estava ficando mais irritada que javali enfurecido, com o 4-3-3 posicional, com pontinhas que Tite tanto adora. Já queria até manda-lo para a pensão da Cremilda, seguramente, a pior pousada do Rio.

Ironia cruel do destino, o Apolinho Washington Rodrigues morreu justamente no dia em que seu amado Flamengo jogou tão bem. E cada um dos parágrafos acima contém, no mínimo, um de seus tantos e geniais bordões. Sua última transmissão fora, exatamente, a derrota para esse mesmo Bolívar, na altitude de La Paz.

O texto de hoje é dedicado a ele que foi um dos maiores comunicadores do rádio que conheci. Um gênio, não somente na área de esportes, que o diga seu inesquecível Show do Apolinho.

Descansa em paz, velho Apolo. Foi um enorme prazer ser seu companheiro (no Extra) e eterno ouvinte e fã, por todas as rádios pelas quais passou com um brilho incomparável.