Robinho mostra fotos da noite do estupro e diz que vítima estava consciente

Diante de todas as provas contundentes que mostram a minha inocência, tenho várias provas que mostram que não é verdade, isso me leva a crer que os mesmos que me condenaram são os mesmos que permitem inúmeras vezes história de racismo contra estrangeiros. Não dão nenhuma voz para um negro que tenta se defender e que tem provas, que está tentando provar sua inocência, mas que eles não dão voz. Tenho absoluta certeza que, se fosse com um europeu, um branco, meu julgamento teria sido totalmente diferente. Robinho, em vídeo divulgado nas redes sociais

--> Nota da edição: Ricardo Falco, que foi condenado junto com Robinho no mesmo caso por estupro, é branco

O ex-jogador citou um suposto "contexto" para os áudios divulgados pelo UOL. Ele alega que estava vivendo "um ambiente de pressão" e que "estava sendo extorquido".

Existe um contexto sobre os áudios. Sou uma pessoa totalmente diferente daquele Robinho de 10 anos atrás. Tenho um linguajar totalmente diferente. Para você que ouviu os áudios de maneira isolada, eu estava em um ambiente de pressão, tinha absoluta certeza que eu estava sendo extorquido. Eram pessoas que eu não confiava. Tinha absoluta certeza que não tinha cometido o crime. Os áudios foram gravados depois de um ano.

Robinho pode cumprir pena no Brasil

Apesar de condenado à prisão na Itália, o ex-jogador ainda pode ser preso e cumprir pena no Brasil. Na próxima quarta-feira (20), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça julgará o pedido para que ele cumpra a pena em solo brasileiro.

A solicitação da transferência de pena foi feita pela Justiça da Itália. O pedido foi enviado ao Brasil já que o país não extradita seus cidadãos.