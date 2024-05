Flamengo pede que jogos adiados não aconteçam durante Datas Fifa

O Flamengo era contra o adiamento de rodadas do Brasileirão pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Com a decisão da CBF de adiar dois jogos, o rubro-negro fez um pedido para a entidade através do vice-presidente de futebol, Marcos Braz.

O que aconteceu

Braz pediu que os jogos não sejam nas Datas Fifa. O Flamengo enfrentaria Vasco e Grêmio nas duas próximas rodadas.