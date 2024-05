Morre Apolinho, ex-técnico do Flamengo e jornalista

"Washington Rodrigues foi treinador do Mais Querido no ano de nosso centenário e, ainda assim, era admirado e adorado pelas torcidas dos nossos rivais por seu carisma, sua imparcialidade e sua paixão. Ele nos deixou em uma noite em que o Flamengo venceu com "chocolate" - expressão inventada por ele para definir goleadas", finalizou.

Perdemos um dos maiores comunicadores do esporte nacional. Washington Rodrigues, o Apolinho, nos deixou nesta quarta-feira. Em décadas de carreira, moldou a forma como vivemos o futebol. Criou expressões inesquecíveis - é impossível lembrar do Gol do Pet em 2001 sem lembrar do... pic.twitter.com/qInv5BKCAV ? Flamengo (@Flamengo) May 16, 2024 A CBF também lamentou a morte de Apolinho nas redes sociais. "Irreverente e criativo, Apolinho não demorou para se notabilizar como um dos principais repórteres do rádio brasileiro. Trabalhou nas principais emissoras do Rio de Janeiro e fez parte de formações históricas", escreveu a entidade.