STJ não julgará Robinho por estupro: entenda o que será decidido

A decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça nesta quarta-feira (20) não será sobre a inocência ou não de Robinho no caso de estupro coletivo na Itália. O jogador já foi condenado em todas as instâncias na Justiça Italiana.

O que aconteceu

O julgamento será sobre a possibilidade de Robinho cumprir a pena no Brasil. A Justiça Italiana solicitou a transferência da pena, já que o Brasil não extradita seus cidadãos.

Em caso de homologação, o jogador não terá prisão imediata. Robinho pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF).