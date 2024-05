Gerson exalta triunfo contra o Bolívar na Libertadores: "Desde o começo buscamos a vitória"

O jogador também falou sobre a volta das boas atuações após um período de maus resultados.

"É seguir trabalhando para evoluir. O futebol é assim. Existe oscilação. Jogar no Flamengo é assim, cobrança alta o tempo todo. É ter humildade para continuar nesta evolução", declarou.

Agora, os rubro-negros decidem a vaga para as oitavas de final no dia 28 de maio, contra o Millonarios-COL, no Maracanã.