Abel alfineta CBF em paralisação do Brasileiro: 'Melhor ficar calado'

O técnico Abel Ferreira cutucou a CBF pelo timing do anúncio da paralisação do Campeonato Brasileiro e mandou uma indireta sobre em qual jogo cumprirá suspensão. Ele deu a declaração após a vitória do Palmeiras sobre o Del Valle, pela Libertadores.

O que aconteceu

O treinador do Palmeiras disse que já estava pensando na próxima partida do Brasileirão e que se surpreendeu com a nota divulgada nesta quarta (16) pela CBF. A entidade publicou no início da noite que as duas próximas rodadas serão suspensas devido às enchentes no Rio Grande do Sul.

Com isso, Abel cumprirá suspensão contra o Atlético-MG, e não mais contra o Criciúma. Ele estava pendurado e levou o terceiro cartão amarelo na derrota para o Athletico-PR, no último fim de semana. Seus dois auxiliares, João Martins e Vitor Castanheira, também serão baixas.