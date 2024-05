Sem Messi, Inter Miami só empata com Orlando City e pode perder a ponta na MLS

Em compromisso válido pela 14ª rodada da MLS, sem o lesionado Messi, o Inter Miami visitou o Orlando City e empatou por 0 a 0. A equipe, assim, pode perder a liderança da tabela da Conferência Leste ainda nesta rodada para o Cincinnati, segundo colocado, que tem um ponto e uma partida a menos.

Com o empate, o Inter Miami chega aos 28 pontos e ainda figura no primeiro lugar. O Orlando City, por sua vez, chegou aos 13 pontos e alcançou a 10ª posição.

O próximo embate do Inter Miami será realizado no sábado, às 20h30 (de Brasília), no Lockhart Stadium, onde recebe o DC United, pela MLS. Também no sábado, o Orlando City visita o San José, às 23h30, pelo mesmo torneio.