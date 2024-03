Condenado por estupro, Robinho vê diferença em relação a caso Daniel Alves

O ex-atacante Robinho entende que há diferença entre o processo no qual foi condenado por estupro na Itália e o caso Daniel Alves, também condenado pela mesma razão, mas na Espanha — ainda em primeira instância.

"Não gosto de falar de outras pessoas. Não conheci profundamente o caso do Dani Alves, que é totalmente diferente do meu. Pelo pouco que vi, a vítima foi buscar os direitos logo após. No meu caso, a mulher que me acusou foi depois de quatro meses procurar a Justiça", disse Robinho, em entrevista à Record.

O que mais Robinho falou

Condenação transitada em julgado na Itália: "Como eu falei antes, todo o ser humano comete erros. Mas cometer um crime, pode ser jogador de futebol, ser quem for, ele tem que pagar pelo que ele fez. O que não é o meu caso. No meu caso, eu fui injustiçado. As provas mostram isso."