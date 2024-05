Flamengo alivia pressão, goleia o Bolívar e depende de si na Libertadores

O Fla só engatou de vez no fim do primeiro tempo. O time boliviano teve algumas chances de empatar o jogo e conseguiu bagunçar a defesa dos donos da casa, pressionando e equilibrando a partida. Os cariocas também assustaram e, apesar dos erros, converteram chances em gol na reta final, com Ayrton Lucas e Cebolinha. O Flamengo ainda perdeu Léo Pereira, com incômodo na coxa, no fim do primeiro tempo. David Luiz entrou na vaga dele aos 36 minutos.

Depois de fazer cera quando o jogo ainda estava 1 a 0, o Bolívar pressionou a saída de bola no segundo tempo para se recuperar, mas sem sucesso. O resultado elástico deixava o clube em risco para a última rodada, já que o Fla havia igualado o saldo de gols. Isso não deu resultado. Pedro logo ampliou a vantagem. A torcida, que já havia aplaudido ao final da primeira etapa, intensificou a comemoração. De la Cruz deixou o campo ovacionado.

O Flamengo passou a administrar o jogo enquanto a torcida fazia a festa no Maracanã. O Bolívar também segurava a bola para não sofrer mais gols e piorar a situação no saldo. No fim, com tudo controlado e possibilidade de um placar ainda mais elástico, a vitória importante do Fla foi confirmada.

Lances importantes

1x0. No primeiro minuto de jogo, Cebolinha carregou a bola pela esquerda e cruzou para Gerson, livre. O volante dominou e bateu na saída do goleiro para abrir o placar.

Resposta. Aos três, Chico da Costa recebeu na área do Flamengo, mas não conseguiu o domínio. A bola sobrou para Bruno Sávio bater rasteiro na esquerda do gol de Rossi.