Dalla Vecchia sobre casamento com autor da Globo: 'Sou a mulher da relação'

Carmo Dalla Vecchia, 52, deu detalhes da relação com o marido, João Emanuel Carneiro, 54, em entrevista ao podcast do site Gay Blog BR.

Ele explicou por que se considera o 'lado feminino' da rotina conjugal com o autor de "Avenida Brasil" (2012). "Eu digo que eu sou a mulher da relação, né? Quando a gente vai em um jantar, eu me grudo com as mulheres, e ele geralmente se gruda com os homens. Eles falam de economia, de história. Eu começo a falar sobre educação infantil. Eu acho que é extremamente importante, principalmente para nossa comunidade, um viado falando e dando opinião sobre desenvolvimento infantil sadio. É uma conquista para todos nós."

Carmo contou que desenvolveu um melasma (distúrbio pigmentar da pele, comum às mulheres gestantes) durante a gestação do filho, Pedro, 4, gerado por barriga de aluguel. "Eu brinco que eu tenho que ser muito viado para ter melasma na gravidez - e eu tive! Quando meu filho nasceu, eu tinha um melasma no meio da testa. Só quem tem melasma é mulher. Hormonalmente, eu criei alguma coisa no meu corpo. Fui tão, mas tão viado, qe desenvolvi um hormônio que geralmente só desenvolve em mulheres. Nem minha irmã teve [melasma] quando teve filho, mas eu tive durante a gravidez [da doadora]."