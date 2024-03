Valencia x Real Madrid: saiba o horário e onde assistir ao jogo do Espanhol

Do outro lado, os merengues venceram o próprio Sevilla na rodada passada por 1 a 0. O Real é o líder da La Liga com 65 pontos somados.

No retrospecto geral entre as equipes são 211 jogos oficiais, com 110 vitórias do Real, 43 empates e 58 vitórias do Valencia.

Valencia x Real Madrid -- Campeonato Espanhol

Local: Estádio Mestalla, em Valencia (Espanha)

Data e horário: 2 de março, às 17h (de Brasília)

Transmissão: ESPN e Star+