Modric sai do banco, faz gol salvador e Real se isola na ponta do Espanhol

Como foi o jogo

Apesar do equilíbrio em alguns momentos, o Real Madrid foi quem controlou a posse no primeiro tempo. A equipe de Ancelotti, porém, teve dificuldades para furar a defesa do Sevilla. A etapa teve algumas polêmicas e ficou marcada pelo gol anulado de Lucas Vázquez.

Real voltou com mais fúria no segundo tempo e Modric decidiu. Até então discretos, Rodrygo e Vini foram mais acionados na etapa complementar, mas o herói da vitória foi o croata, que saiu do banco e marcou seu primeiro gol em 2024.

Cena inusitada: alteração na arbitragem. Após sentir dores na panturrilha, o árbitro principal da partida, Díaz de Mera, teve que ser substituído pelo quarto árbitro, Fernández Buergo, na metade do segundo tempo.

Gol e melhores momentos

Perdeu grande chance. No primeiro lance de perigo do jogo, aos 7 minutos do primeiro tempo, En-Nesyri recebeu de Isaac Romero nas costas da defesa e, na cara do gol, finalizou para fora.