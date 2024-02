Cristiano Ronaldo vira falcoeiro em ação comemorativa do Al Nassr; veja

O craque português Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, se vestiu com trajes típicos da Arábia Saudita e posou com um falcão em uma das mãos em uma ação do clube para celebrar a fundação do reino.

Founding Day 🇸🇦 ..

Three centuries of history, epics, and heroism 💚

pic.twitter.com/Ffwj0Ap90S -- AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) February 22, 2024

O que aconteceu

Não foi apenas Cristiano Ronaldo. Vários jogadores do elenco do Al Nassr se vestiram com trajes típicos da região para celebrar a data especial.