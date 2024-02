Arnaldo: 'Se repetir o time, São Paulo dificilmente ganhará do Palmeiras'

Arnaldo Ribeiro comentou no Fim de Papo sobre o desafio que Thiago Carpini tem para montar o time diante do Palmeiras. Para o comentarista, o técnico deveria adotar uma formação mais conservadora e mandar um medalhão para o banco.

'Vai ser cobrado': "O Carpini tem um problema: se repetir o time que jogou contra o Corinthians, na minha opinião, dificilmente vai ganhar do Palmeiras, porque o Palmeiras hoje é muito mais forte que o Corinthians. É um time muito faceiro, que é uma tentativa do Carpini com Lucas, Luciano e Calleri. Acho que para jogar contra o Palmeiras ele teria que adotar uma outra solução. Ao mesmo tempo entendo que se deixar algum desses medalhões no banco e perder, ele vai ser cobrado pela mudança. Isso é do jogo, mas eu acho que ele teria que ter a coragem para fazer a mudança se ele acreditar que o melhor time para jogar contra o Palmeiras é sem um dos medalhões".

'Mudar não é tão simples': "Vamos conhecer o Carpini no domingo. Se ele jogar mais para a reputação dele, ele talvez repita o time. Se ele for jogar mais pelo time, pelo adversário, pela qualidade, ele vai mudar, mas mudar não é tão simples. Vai custar alguns biquinhos, alguns dissabores e tudo mais. Acho que ele está com esse dilema. Amanhã devemos ter algumas pistas e acho que contra o Palmeiras a escalação teria que ser outra. Rafinha acabou de voltar. Lucas sentiu contra o Corinthians. Michel Araújo, que seria meu titular contra o Palmeiras, não fez nenhum jogo ainda em 2024. Colocaria o Michel Araújo, não no lugar do Luciano, mas no lugar do Lucas no primeiro tempo".