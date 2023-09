Gramado do Maracanã melhora a 2 dias da final entre Fla e São Paulo; veja

Já não há mais buracos aparentes e a tendência é a de que a bola role de forma melhor do que como estava antes do fechamento do estádio para reparos no campo.

As balizas estavam sendo instaladas para a decisão deste domingo na manhã de hoje, e as demarcações das áreas, laterais e meio de campo ainda não haviam sido pintadas.

A administração do Maracanã explicou ao UOL o trabalho técnico que foi feito no gramado e ressaltou que o principal ganho foi mesmo o descanso nestes 20 dias em que o estádio ficou fechado.

Neste período de intervenção, o principal ganho para o gramado do Maracanã foi o descanso. Na programação diária, que dependeu das variantes climáticas, foram realizados vários procedimentos técnicos no campo, tais como cortes helicoidais, descompactação, adubação, pulverização foliar, hormônio nas linhas e irrigação, mas o descanso após 57 jogos foi fundamental

Administração do Maracanã, ao UOL

Veja como está o gramado:

Imagem: Bruno Braz / UOL