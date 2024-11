Filipe Luís salvou o ano do Flamengo

Se nos 45 minutos iniciais, o técnico não se sentiu satisfeito (ele confirmou tal sentimento na coletiva pós-jogo), depois que trocou Gabriel por Bruno Henrique e Arrascaeta por Fabrício Bruno, equilibrou a defesa e abriu espaço para vários contra-ataques. O campeão poderia ter goleado o time da casa, tantas foram as oportunidades criadas e desperdiçadas com Bruno Henrique, Michael, Wesley e Alex Sandro.

O Flamengo de Filipe Luís é encantador, desde o seu primeiro jogo, quando lembrou os tempos de Jorge Jesus, e também na sequência, quando precisou usar lições aprendidas com Diego Simeone e garantiu a classificação à final, com um jogador a menos, desde o primeiro tempo. Um camaleão. Autêntico apóstolo do inesquecível Mister. Um achado.

Bem maior que o título da Copa do Brasil. Seja quem for o próximo presidente, não pode nem sequer pensar em outro treinador que não seja ele. Imaginem o que poderá fazer com o elenco completo, com as voltas de Pedro, Luís Araújo, Cebolinha, Viña, etc?

VAI COM DEUS

Gabriel não deveria ter falado o que falou após o jogo em que o Flamengo festejava o título da Copa do Brasil. O correto seria dizer que comunicaria sua decisão nos próximos dias, em coletiva no Ninho do Urubu, e que a hora era de comemorar a conquista.

Mas esse não seria Gabi, que não abre mão de ter os holofotes sobre si mesmo. Uma pena. Ninguém apagará sua brilhante história, com gols e títulos em duas Libertadores, dois Brasileiros e agora duas Copas do Brasil. Está na história. Mas não precisava sair dessa triste maneira. Fez dois gols importantíssimos no primeiro jogo da final (seu autêntico canto de cisne) e acabou, corretamente, substituído no segundo, vendo o time melhorar sem ele. Que seja feliz no Cruzeiro.