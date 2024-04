Dia de Champions: semi entre Bayern e Real é jogo mais 'pesado' da história

A equipe de Munique não teve forças para brigar com o Bayer Leverkusen e viu o fim de uma hegemonia de 11 anos no Campeonato Alemão. Também foi eliminada precocemente na Copa da Alemanha e já anunciou que não manterá o técnico Thomas Tuchel para 2024/25.

O Real, por sua vez, acertou um novo contrato com Carlo Ancelotti e está com a conquista do título espanhol já bastante encaminhada. Dependendo do que acontecer no fim de semana da La Liga, pode até soltar o grito de campeão no sábado, quando recebe o Cádiz.

Adeus da Champions

Esta é a última edição do torneio europeu no formato atual, que vem sendo utilizado desde 2003/04. A partir da próxima temporada, ele passará por uma reformulação completa, acabará com a fase de grupos e contará com a presença de 36 equipes na etapa principal.

O sucessor do Manchester City no posto de vencedor da Champions será conhecido no dia 1º de junho. A final será jogada no estádio de Wembley, em Londres.

Semifinais

Hoje, às 16h - Bayern de Munique x Real Madrid, na Alemanha

Amanhã, às 16h - Borussia Dortmund x Paris Saint-Germain, na Alemanha

07/05, às 16h - Paris Saint-Germain x Borussia Dortmund, na França

08/05, às 16h - Real Madrid x Bayern de Munique, na Espanha