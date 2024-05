Carro elétrico é a solução? Gasolina sintética e até etanol mostram opções

O processo de fabricação é intensivo em energia, muitas vezes proveniente de fontes não-renováveis, resultando em emissões de gases de efeito estufa e poluentes. Além disso, o uso de produtos químicos tóxicos durante a fabricação pode causar poluição se não for adequadamente gerido. O descarte inadequado de baterias usadas também pode levar à contaminação do solo e da água com metais pesados e produtos químicos tóxicos.

No entanto, a eletrificação - mesmo com desafios - é um caminho importante, mas não único. Já que diversos estudos estão avançando em torno de outras soluções mais limpas do que os combustíveis fósseis tradicionais, gasolina e diesel. No Brasil, a situação é um pouco diferente graças ao uso do etanol. Produzido a partir da cana-de-açúcar, quando comparado à gasolina, o etanol emite menos CO2 durante a combustão.

Nesse contexto, os carros híbridos flex, que podem utilizar tanto etanol quanto eletricidade, representam uma solução interessante. Eles combinam a redução de emissões dos veículos elétricos com a flexibilidade do etanol, tornando-se uma opção viável para o mercado brasileiro. Principalmente quando o assunto é a falta de estrutura para carregamento. Esses veículos podem reduzir significativamente a dependência de combustíveis fósseis e, consequentemente, as emissões de carbono.

Outras soluções

Além dos carros elétricos e do etanol, existem várias outras tecnologias e práticas que podem contribuir para a redução das emissões de carbono no setor de transportes. Veículos movidos a célula de combustível de hidrogênio, por exemplo, emitem apenas vapor d'água, sendo uma alternativa promissora. No entanto, a produção e distribuição de hidrogênio ainda enfrentam desafios técnicos e econômicos.

Biocombustíveis avançados, como o biodiesel e o bioquerosene, também podem ser utilizados para reduzir as emissões de carbono. Além disso, tecnologias que aumentam a eficiência dos motores a combustão interna podem reduzir as emissões sem a necessidade de substituir toda a frota atual de veículos.