Foi mesmo melhor parar o Brasileirão?

Não tivemos rodada no fim de semana e não teremos no próximo, embora a Copa do Brasil siga neste meio de semana.

A Série B seguiu normalmente e a renda do jogo do Santos 4, Brusque 0, na Vila Belmiro, foi revertida para o Rio Grande do Sul.

A justiça esportiva até liberou o estádio antes do fim previsto da punição em nome da ajuda.