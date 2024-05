Permitam-me passar um pano para Abel Ferreira

Abel não foi embora; ele ficou. Ele optou por seguir.

Fora isso, Abel nunca desrespeitou o Palmeiras, como fez Gabriel com o Flamengo e com sua torcida. Abel e sua presidente têm uma relação sólida. Leila Pereira agiu para manter o treinador no cargo. Outra vez, mérito dela ter segurado um ídolo.

A idolatria no futebol normalmente pesa mais para a torcida. Para os envolvidos, por mais que haja amor e respeito, trata-se de um negócio.

Eu sinceramente não vejo traição nos movimentos de Abel. Podemos argumentar que ele não foi totalmente honesto porque deixou de revelar o pré-contrato; mas acho que seria ingênuo fazer uso desse argumento. O futebol e seus atores são hoje, mais do que nunca, um negócio. Não se revela tudo o que acontece nos bastidores pelo mesmo motivo que não sabemos tudo o que contém a salsicha. É um mundo cínico esse em que vivemos? Sem dúvida. Mas se as vísceras do futebol forem escancaradas, todos aqui saem correndo.

Isso não quer dizer que não devamos apurar tudo sobre, por exemplo, a suspeita revelada pela coluna do colega Juca Kfouri de que teria havido um laranja nas negociações do novo patrocínio do Corinthians. Aí já estamos no ambiente do grotesco - e do crime. Trata-se de um escândalo e de uma aberração ética, moral, política, esportiva e cognitiva. Já em relação a Abel e seu pré-contrato, ou mesmo a Gabriel e a camisa do Timão, tem sim espaço para debates e triangulação de ideias.