7 veteranos brasileiros no exterior para seu clube repatriar no 2º semestre

PHILIPPE COUTINHO

Meia, 31 anos, Al-Duhail (QAT)



Já faz pelo menos dois anos que, em toda janela de transferências, algum clube brasileiro tenta repatriar o antigo meia de Barcelona e Liverpool. Nas temporadas anteriores, Corinthians e Vasco esbarraram nas pedidas do Aston Villa, que ainda acreditava que poderia fazer algum caixa com a venda de Coutinho. Agora, o cenário na Inglaterra é de completa descrença com o meia. Quando o brasileiro voltar do empréstimo ao Al-Duhail (Qatar), no meio do ano, o Villa não deve impor muitas condições para negociá-lo de novo, de preferência, em definitivo.

ALEX SANDRO

Lateral esquerdo, 33 anos, Juventus (ITA)

Imagem: Getty Images

Titular da seleção na última Copa do Mundo, o veterano já é praticamente uma carta fora do baralho para a Juventus. Nem mesmo a possibilidade de atuar também no miolo de zaga tem sido suficiente para dar grande minutagem para Alex Sandro. O brasileiro tem sido reserva na maioria das partidas da Velha Senhora e, por isso, não deve receber uma proposta interessante para renovar seu contrato, que termina junto com a temporada. Athletico-PR e Santos, clubes que Alex Sandro defendeu no Brasil, já demonstraram interesse em repatriá-lo. Nas últimas semanas, o São Paulo também começou a aparecer como candidato a contratá-lo.

THIAGO SILVA

Zagueiro, 39 anos, Chelsea (ING)