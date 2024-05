Muricy explica atrito inicial com Zubeldía: 'Não gostei e falei para ele'

Com a demissão de Carpini, o São Paulo voltou a pensar no argentino e contou com o apoio de Muricy.

Acontece que, naquele momento, marcamos uma entrevista e ele (Zubeldía) desmarcou no mesmo dia, aí não gostei mesmo. Falei isso a ele. Se eu tivesse ressentimento teria bloqueado a contratação dele. A minha opinião é técnica, não tenho isso. O cara é bom? Vamos conversar de novo. Como da outra vez não conversamos porque ele não quis. Só que estávamos apertados e precisávamos de um treinador. (...) O cara não queria fazer a entrevista, não gostei e acabou. Eu vejo o treinador e não quero saber da vida particular dele, quero saber se ele vai vir trabalhar bem para o São Paulo. Para mim, o que interessa é isso. Não tem ressentimento. Muricy Ramalho, no Zona Mista com André Hernan

Zubeldía invicto

Sete jogos, cinco vitórias e dois empates. O início do argentino empolga no São Paulo e Muricy reconhece o bom momento, mas vê a necessidade de colocar os 'pés no chão'.

O trabalho do Zubeldía e sua comissão técnica é muito bom e isso deixa a gente animado. Com o trabalho dele você fica muito mais perto de ganhar alguma coisa. Agora, pés no chão. Sempre fui muito tranquilo em relação a isso e não me empolgo. Claro que gosto de ver todo dia lá um bom trabalho. O que gosto nesse treinador é que, além do lado coletivo ser importante, o individual também é, ele tem essas conversas com os jogadores. É um técnico com 16 anos de carreira, apesar de ser jovem, tem experiência também. E ele também é assim, um cara sério e que não é empolgado.

Reformulação no DM

No início de maio, o São Paulo criou uma função para comandar o departamento médico do clube. O fisioterapeuta Felipe Marques, que já estava no tricolor, assumiu a função. Muricy afirma que o profissional será o elo entre a comissão técnica e o DM do clube para evoluir ainda mais a questão física dos atletas.