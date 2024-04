Francês culpa vacina da covid por aposentadoria e processa farmacêuticas

O atacante francês François-Xavier Fumu Tamuzo resolveu processar as farmacêuticas Pfizer e BioNTech por considerar que as vacinas contra covid acabaram com sua carreira no futebol profissional.

O ex-jogador do Laval, da segunda divisão da França, resolveu se aposentar aos 29 anos após passar duas temporadas sem disputar sequer uma partida oficial em decorrência de problemas físicos.

Tamuzo considera que as lesões de joelho e no tendão de Aquiles que o afastaram precocemente dos gramados são um efeito colateral das três doses de vacina que recebeu durante a pandemia do coronavírus. E decidiu levar o caso à Justiça.