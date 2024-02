7 jogadores que, tal como Daniel Alves, foram condenados por crimes sexuais

CHED EVANS

Imagem: Reuters

Ao contrário de Adam Johnson, o atacante galês revelado no Manchester United conseguiu reconstruir a carreira depois de passar pela cadeia por causa de um crime sexual. O hoje jogador do Preston North End, da segunda divisão inglesa, ficou dois anos detido (entre 2012 e 2014), condenado por estupro. Evans sempre alegou que a relação sexual que o levou para prisão havia sido consensual, mas o tribunal disse que a garota de 19 anos com quem ele se envolveu estava embriagada demais para ter ciência dos seus atos. Em 2016, seu caso foi julgado mais uma vez, e ele acabou absolvido. Só depois de ficar com ficha limpa, conseguiu um novo emprego no futebol.

JONATHAN FABBRO

Imagem: Divulgação CARP

Conhecido aqui no Brasil por ter sido casado com a modelo Larissa Riquelme, que ganhou fama internacional durante a Copa do Mundo-2010, e também por ter tido uma rápida passagem pelo Atlético-MG, o ex-meia-atacante argentino de Boca Juniors e River Plate foi condenado em 2019 a 14 anos de prisão por abusar sexualmente da sobrinha da sua companheira no período em que ela tinha entre seis e 11 anos. Fabbro foi preso no Paraguai, onde residia na época, e depois acabou extraditado para a Argentina.