'Garçom' de primeira: como joga Igor Coronado, reforço do Corinthians?

Prestes a ser anunciado como novo reforço do Corinthians para esta temporada, o meia-atacante Igor Coronado fez fama no futebol da Arábia Saudita como um garçom de primeira qualidade.

Em todas as três temporadas que disputou pelo Al-Ittihad, o brasileiro deu mais passes para companheiros balançarem as redes do que movimentou o placar com suas finalizações. No total, foram 16 gols e 32 assistências em 71 jogos pelo time que tem o francês Karim Benzema como maior estrela.

Desde que chegou ao campeonato nacional mais rico do Oriente Médio, o camisa 10 sempre figurou entre os jogadores mais criativos da liga.