Mais cara da história, atacante foi vetada de torneio após teste de gênero

Ainda em 2021, a atacante de Zâmbia foi contratada pelo modesto Eibar, da Espanha, e chegou ao primeiro escalão do futebol europeu -antes, havia atuado no seu país-natal e no BIIK Kazygurt, do Cazaquistão.

Depois de marcar oito gols em sua primeira temporada no Campeonato Espanhol, a jogadora se mudou para o Madrid CFF. E aí, sua carreira decolou de vez: meteu 25 bolas nas redes na liga nacional em 2022/23, foi vice-artilheira da competição e chamou a atenção do mercado norte-americano.

A número um

Só neste começo de ano, o recorde de maior transferência já realizada no futebol feminino já foi quebrado duas vezes.

A marca superada nesta semana por Kundananji havia sido estabelecida no mês passado pela colombiana Maya Ramírez, tirada do Levante pelo Chelsea mediante pagamento de 450 mil euros (R$ 2,4 milhões).

Mas, apesar de o mercado feminino estar em franca expansão, os números ainda estão muito distantes (mas muito distantes mesmo) dos praticados pelo futebol masculino. Entre os homens, a maior transação de todos os tempos, a ida de Neymar para o Paris Saint-Germain, em 2017, alcançou o patamar de 222 milhões de euros (quase R$ 1,2 bilhão).