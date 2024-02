Quais os segredos do imbatível Bayer Leverkusen, que não perde desde maio?

As ações ofensivas da equipe sensação da Europa quase sempre acontecem pelos lados do campo. E, com frequência, quem balança as redes são os jogadores que desempenham essa função.

Na vitória contra o Bayern, todos os três gols do Leverkusen foram marcados por laterais/alas. O espanhol Alejandro Grimaldo, que joga na esquerda, é o vice-artilheiro do time na temporada, com dez tentos. E holandês Jeremie Frimpong, o homem da direita, aparece na sequência, em terceiro no ranking, com oito gols.

Semana livre

Depois da vitória que consolidou seu favoritismo para vencer o Alemão, o Leverkusen ganhou uma semana inteira livre para se preparar para seu próximo compromisso, contra o Heidenheim, sábado, fora de casa.

Esse descanso na tabela só foi possível porque o líder da Bundesliga foi o primeiro colocado da sua chave na fase de grupos da Liga Europa e ganhou o direito de avançar direto para as oitavas de final, sem necessidade de passar pela primeira rodada dos mata-matas.

Ao contrário do Leverkusen, o Bayern, seu principal oponente na corrida pelo título nacional, irá a campo neste meio de semana (contra a Lazio, amanhã, pela Liga dos Campeões). Só depois poderá se dedicar à preparação para o jogo contra o Bochum, no domingo.