CR7 e Benzema têm o maior salário do futebol mundial; confira o top 10

O astro francês Kylian Mbappé é o dono do maior salário do continente (o quinto do planeta) e recebe 72 milhões de euros (R$ 384,6 milhões) anuais no Paris Saint-Germain. Trata-se também do maior pagamento de fora da Arábia Saudita.

O outro jogador em atividade no solo europeu presente no ranking é o volante holandês Frenkie de Jong, que recebe do Barcelona o nono mais alto do mundo.

Os 10 maiores salários do futebol mundial (por ano)

1 - Cristiano Ronaldo (POR, Al-Nassr): 200 milhões de euros

Karim Benzema (FRA, Al-Ittihad): 200 milhões de euros

3 - Neymar (BRA, Al-Hilal): 160 milhões de euros

4 - N'Golo Kanté (FRA, Al-Ittihad): 100 milhões de euros

5 - Kylian Mbappé (FRA, PSG): 72 milhões de euros

6 - Lionel Messi (ARG, Inter Miami): 60 milhões de euros

7 - Riyad Mahrez (ALG, Al-Ahli): 52,2 milhões de euros

8 - Sadio Mané (SNG, Al-Nassr): 40 milhões de euros

9 - Frenkie de Jong (HOL, Barcelona): 37,5 milhões de euros

10 - Kalidou Koulibaly (SNG, Al-Hilal): 34,7 milhões de euros

Fonte: Capology