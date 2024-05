Corinthians: polícia investiga se suposta 'laranja' teve documento furtado

A polícia quer saber se Edna ficou sem seus documentos de alguma forma na tentativa de descobrir quem são os responsáveis por abrir a Neoway. Ela desconhecia ser a dona da empresa. Isso sugere que tenha sido usada como laranja.

Após receber do Corinthians R$ 1,4 milhão dos R$ 25,2 milhões a que tem tem direito como comissão, a Rede Social fez transferências para a Neoway. As operações foram reveladas pela coluna do jornalista Juca Kfouri, no UOL.

Como mostrou reportagem do UOL, a Neoway foi aberta com apresentação de cópia de documentos e assinaturas atribuídas à Edna.

Respondendo a questionamentos do UOL, a Junta Comercial do Estado de São Paulo afirmou que a Neoway foi aberta de forma remota. Foi utilizado um certificado digital registrado no CPF de Edna e foi apresentada uma cópia do documento de identidade dela.

Segundo a mesma publicação, duas alterações no contrato social da empresa foram feitas de forma física, por meio de documentos de Edna.

Investigação

Ao ler a reportagem assinada por Kfouri, o delegado Delegado Tiago Fernando Correia, da 3ª Delegacia do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC), decidiu agir.