Polícia abre investigação de caso de 'laranja' em patrocínio do Corinthians

A Polícia Civil de São Paulo abriu, nesta semana, investigação sobre o uso de um laranja nos pagamentos de intermediários do patrocínio da Vai de Bet ao Corinthians.

O que aconteceu

Nessa fase preliminar, já vamos fazer investigações. Vamos procurar saber quem são os sócios da Neoway, vamos diligenciar na sede dessa empresa. Queremos saber quem efetivamente intermediou o contrato. Queremos ouvir o Cassundé. Vamos entrar em contato com a Edna. Delegado Tiago Fernando Correia

Correia teve conhecimento da denúncia pela coluna de Juca Kfouri no UOL e, na segunda-feira, abriu uma "Investigação Premiminar Sumária". Nessa etapa, a polícia colhe as informações mínimas para a abertura de inquérito — a criação do inquérito não é obrigatória após essa investigação preliminar, mas as chances são altas.