Paulinho chora e se declara ao Corinthians: 'Fico pensando se mereço tudo'

Paulinho se emocionou em seu jogo de despedida do Corinthians. Após a vitória sobre o Racing-URU, ele disse que talvez não tenha noção do que representa no clube e se declarou à torcida.

Não teria coisa melhor do que fazer desse maravilhoso ambiente, estádio, diante dessa torcida que já falei por milhões de vezes que é a melhor do mundo. É uma despedida no sentido de gratidão. Pela festa que fizeram, amor e respeito. Desejar boa sorte a eles [jogadores], sabem que tem torcedor corintiano com sangue corintiano.