A tenebrosa noite em Parque São Jorge

Presidente do Conselho Deliberativo, Tuminha, há um ano no posto, deixou de tomar qualquer providência para expulsar Monteiro Alves e sua turma do Corinthians depois que afundaram o clube em dívidas e promoveram contratos para lá de nebulosos — a com a famigerada Taunsa é só um deles.

Se não bastasse, Tuminha mentiu ao dizer que adiou a votação final que decidiria o impeachment ao alegar que o policiamento iria apenas até às 23h30, desmentido pelo comandante da operação em entrevista ao repórter Rodrigo Vessoni, já na madrugada desta terça-feira na porta do Parque.

O novo capítulo vergonhoso na história alvinegra revela que qualquer que venha a ser a solução final, ainda mais porque mesmo se passar entre os conselheiros o impeachment parece improvável entre os sócios, tempos tormentosos ainda abalarão a centenária agremiação no futuro próximo.

No Corinthians dos dias que correm, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come.

O blog segue em férias até o dia 1º de fevereiro.