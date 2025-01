Neymar vive em realidade paralela

Romário fez três perguntas ao ex-craque santista e ele saiu-se mal em todas





Um dia perguntaram a Diego Lugano, o zagueiro que fez bela história no São Paulo e na Celeste, se ele brincava quando criança de ser Obdulio Varela, o capitão do Uruguai no Maracanazo de 1950.

Lugano olhou firme nos olhos do entrevistador por alguns longos segundos e respondeu, seríssimo, em portunhol: "Não se brinca com los dioses". Mais não disse nem era preciso.

Já Robinho não sabia quem era Nilton Santos, a Enciclopédia do Futebol.