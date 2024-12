O torcedor mais feliz do mundo

Mas há os times de um clube que entra década sai década, entra século sai século até, que permanece vencedor, maior de todos em todos os tempos, que nunca amargou jejum de títulos por muito tempo: o Real Madrid.

Maior campeão espanhol com 36 conquistas, nove a mais que o rival Barcelona; maior campeão europeu com 15 Orelhudas, oito a mais que o Milan, e nove vezes campeão mundial, cinco a mais que Milan e Bayern.

Alguém poderá argumentar que os merengues jejuaram na Champions entre 1965 e 1997, 32 longos anos, e é verdade.

Mas, no período, foram 16 vezes campeões de La Liga, além de vencer duas Copas da Liga Europa.

De fato, não há no Planeta Bola clube que se compare ao Real Madrid, o do torcedor mais feliz do mundo.