Jardine é o rei do América

Num jogaço, disputado em cada pedaço do gramado, com o América saindo na frente fruto de golaço de fora da área e mandando no primeiro tempo, mas tendo de suportar terrível pressão do Monterrey que empatou no fim do segundo, o treinador brasileiro André Jardine sagrou-se tricampeão mexicano, porque seu time venceu o jogo de ida por 2 a 1, em casa.

Vi o jogo pela Televisa e os narradores foram unânimes: Jardine é o maior técnico da história mais que centenária do América, o maior campeão mexicano, agora com 16 títulos e, pela primeira vez, tricampeão.

Tricampeão do país que terá o Pachuca, no mínimo, como vice-campeão intercontinental.