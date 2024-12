Fogão com tudo, é campeão! Furacão com nada, na segunda divisão

Então o Glorioso controlou o primeiro tempo sem forçar até que Savarino abriu o placar, aos 38 minutos: 1 a 0 de cavadinha, ao receber de Igor Jesus, um golaço.

No finzinho, Jandrei evitou o 2 a 0 por Alex Telles.

Já na casa verde, o Palmeiras jogava sem alma e bola e o Fluminense pela vida.

De cara, Thiago Silva cabeceou no travessão e quase no fim do primeiro tempo, Cano lançou Serna que deu belo drible em Murilo e abriu a contagem: 1 a 0, um minuto antes de o Botafogo fazer seu gol, para dupla comemoração no Engenhão.

O Bragantino se salvava ao fazer 2 a 1 no Criciúma e o Athletico Paranaense caía ao ficar no 0 a 0 com o Galo.

Em São Paulo, o Palmeiras voltou com Dudu e com alma e logo, aos 6, Vanderlan empatou num golaço, mas Dudu estava impedido e o gol foi anulado.