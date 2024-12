O Brasileirão está na boca do povo

- É ótimo- disse com um sorriso largo no rosto

O sinal abriu e a imagem foi de alguém satisfeito por ser protagonista naquele debate express.

Relato este episódio para dizer: campeonato bom é aquele que todo mundo entende. É quando vira assunto nos bares, no trânsito, na conversa do ponto de ônibus ou para um vendedor com pouca chance de acompanhar os jogos porque sua grana é curta. Alguém sem chance de sequer fazer a compra do mês. Comprar um pacote de pay per view é delírio. Mas ele acompanha. Vibra. Torce.

Os detratores falam e reclamam. Encontram defeitos. Só que a verdade é cristalina: o Campeonato Brasileiro e os pontos corridos estão na boca do povo. Isso é ótimo.