Botafogo será campeão no Nilton Santos. Será?

O Botafogo está iluminado e Savarino ainda mais, autor de um golaço logo aos 5 minutos, fruto de jogada ensaiada em escanteio, com passe de Almada que o venezuelano pegou de primeira, com Rochet encoberto.

Daí para frente o Inter mandou no jogo no Beira-Rio, com direito à bola na trave chutada por Ener Valencia e o Glorioso incapaz de concluir as oportunidades que se apresentaram em contra-ataques.

Para melhorar a vida alvinegra, começado o segundo tempo ele soube que o Cruzeiro vencia o Palmeiras.