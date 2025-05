Time uruguaio é eliminado após denúncia de racismo em torneio sub-17 em MG

O Galo divulgou que um jogador de seu sub-17 foi vítima de injúria racial por um adversário. A identidade dos envolvidos, menores de idade, foi preservada.

O Racing-URU não se manifestou. O torneio agora seguirá sendo disputado pelas bases de times brasileiros e argentinos (Estudiantes e River).

A desclassificação ocorre em meio às cobranças por punições mais severas em casos de racismo no futebol. Casos de injúria racial estão frequentes no futebol sul-americano, da base ao profissional.

O que disseram as partes

Na partida entre Atlético e Racing-URU, disputada nesta quinta-feira (8), em São João del-Rei (MG), pela 4ª rodada da Copa Futam Internacional, um atleta do time Sub-17 do Galo foi vítima de injúria racial cometida por um jogador da equipe adversária. O Galo reforça sua postura antirracista, dará todo o apoio e solidariedade ao garoto nesse lamentável episódio, e buscará a punição do envolvido e sua equipe nas esferas competentes. O Galo é Preto e Branco!

Atlético-MG