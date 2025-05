Zé Rafael celebra recomeço no Santos após cogitar até aposentadoria

O jogador de 31 anos está no clube desde o começo do ano, mas passou por um procedimento cirúrgico na coluna em fevereiro e, por isso, ainda não estreou. Ao longo destes três meses, fez tratamento com a fisioterapia e, no momento, está sendo inserido gradativamente aos treinos com o elenco, visando retomar completamente o condicionamento físico.

"A recuperação foi muito boa. Tudo isso acontece pois a cirurgia foi um sucesso. Agradeço aos médicos que me operaram, equipe do Santos que foi fantástica, e um pouco de mérito a mim, que me dediquei muito para tudo voltar como era. A forma demora um pouco, não é tão natural quanto a gente gostaria, mas estou feliz e satisfeito. É o mais importante".

A lesão, aliás, incomodou bastante Zé Rafael ao longo da última temporada, quando ainda defendia o Palmeiras. O volante falou sobre as dores que sentia e revelou que pensou até em se aposentar.

"Quando eu voltei esse ano, eu já tinha conversado com os médicos e falei que, se eu tivesse que passar pelo mesmo ano com as mesmas dores, eu pararia de jogar. Era uma dor insuportável, que me limitava muito, apesar de esconder muitas vezes. Fazia mesmo sofrendo. Era algo que me limitava muito, não apenas durante os treinos e jogos. O pior problema era conviver com a dor 24 horas. Isso mexeu muito com a minha parte psicológica. Ano passado foi extremamente desgastante. Depois da cirurgia, é vida nova. Como sempre fui. Buscar a minha condição física, técnica e mental para fazer com maior excelência possível", relatou.

"O ano passado foi muito complicado, sofrido. Muita gente não sabia o que acontecia, nem eu sabia que era tão grave. Eu por característica optei por seguir. Nunca estamos 100%, mas essa lesão atrapalhou demais durante o ano, me impossibilitou de muita coisa. Diminuía meu nível, foi o ano que menos joguei em tempo e jogos. Mas ficou para trás", completou.