Com passagem pela base do Palmeiras, Marino Hinestroza é destaque do Atlético Nacional na Libertadores

Na temporada, Hinestroza marcou quatro gols e deu cinco assistências, em 16 jogos.

Vice-líder no grupo da morte

Com a vitória sobre o Internacional, na noite desta quinta-feira, o Atlético Nacional assumiu a vice-liderança do grupo F, com seis pontos conquistados, um atrás do líder Bahia. Por outro lado, o Colorado caiu para a 3ª posição, com cinco pontos.

Na próxima quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), o Atlético Nacional recebe o Bahia, pela quinta rodada da Copa Libertadores, no Estádio Atanasio Girardot.

Antes disso, a equipe colombiana volta a campo neste domingo, às 20 horas, quando recebe o Llaneros, pela 18ª rodada do Campeonato Colombiano, novamente no Estádio Atanasio Girardot. O Atlético Nacional é o vice-líder da competição, com 32 pontos.