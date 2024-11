Mané Garrincha no Monumental de Núñez

POR CARLOS ALESSANDRO*

Ó, glorioso time do eterno Mané!



Na final inédita em preto e branco, uma imagem não deveria faltar.



Uma homenagem do Botafogo ao seu ídolo máximo.



O craque das pernas tortas e patrimônio do futebol mundial.



Mosaico gigante na torcida, jogadores com faixa no campo, qualquer coisa próxima a sua divindade.



Evocar Garrincha seria mais que buscar boas energias para a grande batalha contra o gigante Galo.



Afinal, estamos falando de um tricampeão carioca e um bicampeão mundial pela Seleção.



E de uma personagem que mudou o curso do futebol brasileiro e mundial, unindo técnica, eficiência e poesia, como raríssimos.



Seria relembrar de sua magnitude para o mundo, para as novas gerações, não só de botafoguenses.



Evoé, Mané!



Que a finalíssima da Libertadores seja monumental.



E nos presenteia com um belo futebol em campo e esse momento catártico fora dele.



Nosso eterno ídolo merece.



*Carlos Alessandro é jornalista e torcedor do Bahia