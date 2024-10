O Nobel da Paz e a Bola de Ouro

O que Vini Junior deve aprender? O jornalista obviamente não explicita em seu texto, assim como não explica o que seria em sua visão um "comportamento melhor" e, mais lamentável ainda, não indica quais "protestos" de Vini estariam equivocados.

Nada melhor do que os fatos. As tais "provocações" são suas comemorações efusivas, alvo de críticas na Espanha e que geraram uma onda de solidariedade ao redor do mundo intitulada "baila, Vini". Nascido e criado no Rio de Janeiro, sua espontaneidade prova que as tradições de um país podem ser ricas culturalmente sem ferir ninguém - inclusive os animais. Talvez a Espanha pudesse olhar para esse fatocom humildade, o que certamente levaria o país a uma reflexão sobre as famosas "touradas" que em seu território ainda são toleradas - e que geram sofrimento extremo aos touros.

Noves-fora esse exemplo de primitivismo, restam os "protestos" por parte de Vini, criticados pelo jornalista espanhol. Poderia se falar muito da nobreza da causa na qual o jogador milita, mas, neste contexto, poucas palavras são capazes de resumir uma situação complexa: Vini não quer ser apenas o melhor; em realidade, ele luta por um mundo melhor. Não apenas para si, mas para todos nós - inclusive o povo espanhol.

Por fim, voltemos ao Nobel de 1973 -quando professores da Universidade de Harvard escreveram ao parlamento norueguês para expressar o sentimento predominante nos Estados Unidos ante a duvidosa indicação: "[a indicação de Kissinger foi] mais do que uma pessoa com senso normal de justiça pode suportar". Para qualquer um com um mínimo de conhecimento de futebol - e senso de justiça - o prêmio de melhor do mundo deste ano é, sem dúvidas, muito mais do que "uma pessoa com senso normal de justiça pode suportar".

Já Rodri poderia se inspirar em Le Duc Tho e recusar a premiação, a única ocorrida na história do Nobel. Seja por altivez, seja por senso de proporção, o futebolista espanhol mostraria à organização do prêmio o que o mundo já percebeu faz tempo: Vini é o melhor jogador de 2023 - dentro e fora de campo.

Ainda há tempo.