Neymar Jr. é o Michael Jackson brasileiro

Praticamente desde que surgiu, ele carrega nas costas a expectativa e a frustração de um país inteiro. Quando falamos de NJ estamos falando de uma das coisas mais delicadas que existem: uma promessa não cumprida. Quando apareceu, NJ nos deu a capacidade de sonhar, só pra depois retirá-la de nós. Mas a expectativa sempre foi todinha nossa.

Tiremos a nossa expectativa da equação. A carreira de Neymar foi ruim? O que Neymar fez nos seus anos de Brasil foi assombroso. Fazia muito tempo que a gente não via um brasileiro jogar tão bem de maneira tão precoce dentro do Brasil. Talvez Ronaldo em 1994. Talvez Ronaldinho Gaúcho na virada do milênio. Só que o Jovem Ronaldo durou só um ano aqui. O Jovem Ronaldinho Gaúcho durou mais, mas tem basicamente a metade dos jogos e a metade dos gols do Jovem NJ, que anotou inacreditáveis 199 participações em gol em 225 jogos antes de ir pro Barcelona, onde ganhou uma Champions League sendo tão protagonista quanto Messi.

Isso sem falar que ele conquistou a primeira Libertadores do Santos depois de Pelé. Qual foi a última vez que vimos um talento brasileiro tão puro sendo exibido por tanto tempo, quarta-domingo-quarta-domingo ao vivo, aqui na nossa casa? Se você cogitou em responder o Rei Pelé, sabe que tipo de gatilho NJ ativou no brasileiro.

Se NJ não tivesse sido tão bom no início, a gente não se importaria que ele foi pra Arábia Saudita com apenas 31 anos de idade. Se ele não tivesse sido tão bom no início, você sequer gastaria seu tempo lendo um texto sobre ele.

A frustração que sentimos com NJ é basicamente a frustração que sentimos com nós mesmos, projetada em 210 milhões de espelhos. Quando nos frustramos com NJ, nos frustramos também com o fato de já não sermos a melhor seleção de futebol do planeta. NJ não foi o jogador que a gente pensou que seria. E nós não somos mais a seleção que a gente já foi um dia.

Como todo brasileiro sabe e, sobretudo, sente, o 7x1 não foi só uma goleada humilhante - a mais humilhante da história dos esportes coletivos de alta performance. Ali nós perdemos também um pedaço da nossa própria identidade individual e coletiva. Com todos os profundos problemas que enfrentamos como nação, sempre tivemos no futebol um confortável oásis em que podíamos voltar sempre que a aridez do cotidiano não fosse mais suportável. O futebol tinha o poder de afirmar que a gente podia sim ser o melhor do mundo em alguma coisa. E não qualquer coisa: no esporte mais querido do planeta. O 7 x 1 nos roubou a capacidade - pior, a possibilidade - de sonhar. Isso é tudo, menos pouca coisa.