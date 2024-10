Adorável Campeonato Inglês!

Em novo contra-ataque, o 2 a 0 só não aconteceu por defesa fundamental de Ederson.

De tanto pressionar, e depois de pelo menos dois milagres do goleiro português Sá, o City empatou com um golaço de fora da área do croata Gvardiol, aos 34.

E terminou o primeiro tempo em busca da virada que parecia iminente, mas só parecia.

Como continuou durante todo o segundo tempo e mais um pouco.

Pep Guardiola foi gastando tudo que tinha no banco: Foden, Grealish, Matheus Nunes, foram entrando nos lugares de Doku, Kovacic e Savinho.

E nada.