Augusto Melo é jurado de surfe enquanto o Corinthians se afoga

Os torcedores que odeiam, com razão, Andrés Sanchez e Duílio Monteiro Alves, dirão que ninguém tem nada a ver com o que ele faz nas horas de folga.

Até mesmo quando um tsunami afoga o clube?

Diferentemente da informação obtida pelo blog, Melo, via sua assessoria de imprensa, diz que não está no evento como jurado, mas "acompanhando evento outras modalidades que também são importantes", como se fizesse alguma diferença no campo das prioridades, e que "as pranchetas em cima da mesa não são dele".

O boné ele não desmentiu.