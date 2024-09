Verdão turbo derrota o Galo 1.0 e lidera

Rapahel Veiga bateu e fez 1 a 0, aos 46.

Até ali o Verdão turbo enfrentava o Galo 1.0 e uma ventania que se fosse em Itu seria chamada de tufão, como era em Campinas, era só ventania mesmo.

O Brinco de Ouro, com menos torcida do que o jogo merecia, testemunhava a diferença que faz um time fresco, como diz Abel Ferreira, contra outro cansado da batalha contra o Fluminense no meio da semana. 16 mil torcedores no estádio em que cabem 39 mil.

O reencontro do Palmeiras com Gustavo Scarpa e Deyverson colocava o alviverde em primeiro lugar até pelo menos às 21 horas, quando começaria o clássico entre Botafogo e Grêmio, no Mané Garrincha — não confundir com Nilton Santos, tão ídolo como do Glorioso, mas em Brasília, não no Rio.

No saldo de gols, os paulistas livravam cinco gols de vantagem no saldo sobre os cariocas, 26 a 21.

Não fosse Everson e o jogo estaria, no mínimo, 3 a 0.